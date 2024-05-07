أمين عام الأمم المتحدة يحث إسرائيل وحماس على بذل جهد إضافي للتوصل إلى اتفاق

اعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن غوتيريس حث اليوم حكومة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "على بذل جهود إضافية لازمة لتحقيق اتفاق ووقف المعاناة الحالية". وأوضح المتحدث ستيفان دوجاريك، بان "الأمين العام قلق بشدة من المؤشرات على أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ربما تكون وشيكة". وتابع "الأمين العام يذكر الطرفين بأن حماية المدنيين لها أولوية في القانون الدولي الإنساني".

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