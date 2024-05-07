الأنصاري: الوفد القطري سيتوجه إلى القاهرة لاستئناف مفاوضات الهدنة بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوفد القطري سيتوجه صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الأنصاري قوله، إن حركة حماس أرسلت إلى الوسطاء ردا على مقترحاتهم بشأن الهدنة، مضيفا أن الرد يمكن وصفه بالإيجابي.

وأشار المتحدث إلى أن قطر تأمل في أن تتوج الجولة بالتوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة -خلال مقابلة مع الجزيرة- إن المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة يتضمن 3 مراحل ويشمل انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين وتبادلا للأسرى.

المصدر : الجزيرة