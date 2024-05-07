جوتيريش: الاجتياح الإسرائيلي لرفح عواقبه الإنسانية مدمرة ويزعزع استقرار المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - قصف رفح.. بعد الاجتياح الصهيوني الإسرائيلي لرفح، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الاجتياح البري لقوات الاحتلال لرفح لأنه سيؤدي لكارثة إنسانية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد جوتيريش أن الاجتياح البري لرفح سيكون أمرا لا يُحتمل بسبب عواقبه الإنسانية المدمّرة وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح للصحفيين خلال استقباله للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: "لبذل جهد إضافي للتوصل إلى هدنة".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك قد شدّد، أمس الإثنين، على أن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "غير إنساني"، وقال:"إنه أمر غير إنساني. إنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، محذرًا من أن هذا لن يؤدي سوى إلى تعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس.

يذكر أن مدينة رفح آخر تُعد أخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34735 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78108 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.