إرجاء إقلاع مركبة بوينغ الفضائية "ستايلاينر" بسبب عطل فني

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أنّ عملية إقلاع مركبة بوينغ الفضائية "ستايلاينر" التي كان يفترض أن تقوم بأول رحلة مأهولة لها عبر نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية قد تمّ إلغاؤها الإثنين، قبل حوالى ساعتين فقط من موعد إطلاقها، بسبب مشكلة فنية.

وكشف رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون انه"ألغينا محاولة الإطلاق الليلة"، مضيفاً "كما قلت سابقاً، الأولوية الأولى لوكالة ناسا هي السلامة. سنذهب عندما نكون مستعدين".

من جهتها، أعلنت مجموعة "يونايتد لانش ألاينس" (يو إل إيه) المصنّعة للصاروخ الفضائي "أطلس 5" الذي كان مقرراً أن يحمل المركبة إلى المدار أنّها رصدت خللاً في أحد صمّامات الصاروخ.