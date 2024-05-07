هآرتس: القسام أطلقت 6 قذائف هاون تجاه معبر كرم أبو سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن كتائب القسام أطلقت 6 قذائف هاون من قطاع غزة تجاه معبر كرم أبو سالم، مشيرة إلى عدم تسجيل أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إطلاق دفعة صاروخية من طراز "رجوم" عيار 114 ملم تجاه قوات الاحتلال عند معبر كرم أبو سالم شرقي مدينة رفح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم عقب هجوم القسام الذي استهدف المعبر الأحد الماضي وتسبب في مقتل 4 مجندين إسرائيليين وإصابة آخرين.