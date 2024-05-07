طيران الإمارات توسّع اتفاقية الإنترلاين مع طيران ناس لتوفير رحلات ربط أكثر سلاسة من السعودية إلى العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_دبي

أبرمت طيران الإمارات اليوم، مذكرة تفاهم مع طيران ناس، على هامش معرض سوق السفر العربي 2024، لتوسيع اتفاقيةالإنترلاين بين الناقلتينمع خطط لفتح رحلات ربط جديدة وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملاء طيران ناس عبر دبي.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،ورئيس مجلس إدارة طيران ناس الأستاذ عايض الجعيد، وعدد من كبار المسؤولين في طيران الإمارات وطيران ناس، وقع عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، مذكرة التفاهم مع بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس.

وتوفر اتفاقية الإنترلاين الحالية بين طيران الإمارات مع طيران ناس للعملاءخدماتربط معززة عبر بوابات طيران الإمارات الأربع في المملكة العربية السعودية (الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام) إلى أكثر من 15 وجهةداخليةفي المملكة. كما تتيح أيضاً للعملاء حجز الرحلات بتذكرة سفر واحدة مع ضمان وصول حقائب سفرهم الى وجهتها النهائية مباشرة.

ومع توسيع الاتفاقية، أصبح بإمكان عملاء طيران ناس حجز رحلات ربط عبر أي من بوابات طيران الإمارات في المملكة إلى قائمة مختارة من الوجهات على شبكة الناقلة في الشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي وأوروبا، عبر دبي.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: “يسهم التوسع في اتفاقية الإنترلاين مع طيران الإمارات، في تمكين مسافرو طيران ناس من السفر إلى مجموعة مختارة من الوجهات على الشبكة الدولية لطيران الإمارات في مناطق الشرق الأقصى وغرب أسيا والمحيط الهندي وأوروبا عبر دبي، ونحن سعداء بتقديم المزيد من الخيارات لعملائنا عبر شبكة طيران الإمارات الواسعة. وبمجرد تفعيل الشراكة الموسّعة بين الناقلتين، سيتمكن العملاء من حجز رحلاتهم عبر موقع طيران ناس، ومن خلال وكالات السفر عبر الإنترنت وكذلك مع وكلاء السفر المحليين”.

من جهته، قال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: “نفخر بالإعلان عن توسيع اتفاقيتنا للإنترلاين مع طيران ناس. توفر رحلات الربط الحالية لطيران ناس لعملائنا إمكانيةالسفر بسلاسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولا سيما إلى مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية والثقافية. وسيعزز ربط شبكاتنا من التزامنا بإتاحة المجال أمام المسافرين في المملكة العربية السعودية للوصول إلى المزيد من الوجهات ومساعدتهم على الاستفادة من خيارات السفر الفريدة. وتجسّدهذه الاتفاقية التزامنا تجاه سوق المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص لتوسيع نطاق شراكتنا في المستقبل”.