الخارجية حذّرت من أي عمل تصعيدي ضد رفح: لتحرُّك دولي فوري وفاعل لوقف المجازر الإسرائيلية

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، من "أيّ عمل تصعيدي تشنّه قوّات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ مدينة رفح، في ما يُهدّد بكارثة إنسانيّة بالغة على أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى هذه المنطقة، جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ سبعة أشهر؛ ممّا يُساهم في تنفيذ مخطّطات التّهجير القسري الإسرائيليّة".
ودعت في بيان، المجتمع الدولي والدّول الفاعلة والمعنيّة، إلى "التّحرّك الفوري والفاعل لوقف المجازر الإسرائيليّة، وانتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدّولي الإنساني، والقرارات الدّوليّة ذات الصّلة، والسّعي نحو إنجاز مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار".
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