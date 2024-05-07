نقابة العاملين بالإعلام المرئي والمسموع: القرار الإسرائيلي بحظر بث "الجزيرة" يهدف لطمس حرب الإبادة

اعتبرت ​نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع​، القرار الإسرائيلي بحظر بثّ قناة "الجزيرة" وإغلاق مكاتبها "إجراءً مواكبًا ل​سياسة​ القتل وسفك الدّماء الّتي دأبت عليها قوّات الاحتلال في حقّ ​الشعب الفلسطيني​"، لافتةً إلى أنّ "هذا القرار يهدف إلى محاولة طمس حرب الإبادة الّتي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني، وكمّ الأفواه وإسكات الصّورة الّتي تنقل سرديّة الحقّ، وهذا الأمر برسم كلّ من يرفع شعارات الدّفاع عن حقوق الإنسان، سواء كان ذلك دولًا أو جمعيّات أو أفراد".

وشدّدت في بيان، على أنّ "في هذا السّياق، لا يسع مجلس العاملين في الإعلام المرئي والمسموع إلّا مناشدة الضّمائر الحيّة في العالم، إلى رفع الصّوت أكثر لوقف حرب الإبادة الاسرائيلية بأشكالها كافّة، أكانت قوى بشريّة أو مؤسّسات إعلامّية وصحيّة وغيرها من مؤسّسات ​المجتمع المدني​".