الخارجية الصينية نفت ما ورد عن ضلوعها باختراق بيانات وزارة الدفاع البريطانية: "محض هراء"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن "المزاعم بأن الصين كانت وراء اختراق بيانات خاصة بوزارة الدفاع البريطانية محض هراء".

ورأى الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان، أن "التعليقات الصادرة عن سياسيين بريطانيين سخيفة تماما"، مشدداً على أن "بكين لطالما عارضت بشدة كل أنواع الهجمات الالكترونية ولطالما أحبطتها كلها".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن "محاولة اختراق واسعة النطاق نفذتها الصين للاستيلاء على بيانات خاصة بوزارة الدفاع البريطانية وأفراد بريطانيين أيضا"، مشيرةً الى أن "الهجوم السيبراني كان يستهدف نظام الرواتب الخاصة بالموظفين الحاليين وبعض المحاربين القدامى، وقالت إن المستهدفين يعدون بالآلاف".

ومن المقرر أن يطلع وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس مجلس العموم (البرلمان) اليوم على محاولة الاختراق.