روسيا: لدينا الحق في ضرب منشآت بريطانيا العسكرية إذا تحققت تهديدات لندن

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لديها الحق في ضرب المنشآت البريطانية في أوكرانيا وخارجها، إذا تحققت تهديدات لندن بأن كييف قد تشن هجمات بأسلحة بريطانية على الأراضي الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "إذا تم تنفيذ مثل هذا السيناريو، فإن روسيا تحتفظ بالحق في الرد وفقا لذلك، أي اعتبار المنشآت البريطانية الموجودة في أوكرانيا وخارج حدودها أهدافا مثل منشآت عسكرية وأسلحة وما إلى ذلك".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ووصفت الدبلوماسية الروسية تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بأن لندن اعتبرت أنه من المشروع لنظام كييف استخدام الأسلحة البريطانية لضرب الأراضي الروسية بأنه "أمر جنوني تماما".

وقالت زاخاروفا: "هذا البيان ليس غير شرعي فحسب، بل غير منطقي أيضا، لأن بريطانيا نفسها أعلنت عكس ذلك حرفيا منذ وقت ليس ببعيد".

وتابعت: "أنتم تتذكرون كيف تطور الجدل، ظهر هذا البيان لأول مرة في موجز الأخبار لوكالة أنباء بريطانية.. ثم بعد بقائه هناك لمدة ساعتين، تمت إزالته وتمت إزالة المقال بأكمله الذي يتضمن تصريحات كاميرون".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت، أمس الإثنين، سفير بريطانيا لدى روسيا نايجل كيسي، وتم التعبير له عن احتجاج قوي على تصريح كاميرون الأخير حول حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة البريطانية.

وفي سياق متصل وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء حفل تنصيبه رئيسا لروسيا الاتحادية، وتسلم مهامه رسميا، مرسوم استقالة الحكومة الروسية.

وتم نشر نص المرسوم بشأن قبول استقالة الحكومة الروسية، على الموقع الرسمي لنشر الوثائق القانونية في روسيا.

وتقدمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلتها، بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب توليه منصب الرئاسة.

ووقّع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على الاستقالة وقدمها للرئيس بوتين، وفقا لما نشرته القناة الرسمية لمجلس الوزراء عبر تطبيق "تليجرام" .

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم أيضا، مرسوما يكلف بموجبه الحكومة الروسية المستقيلة برئاسة ميخائيل ميشوستين، بمواصلة مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

و جاء في نص المرسوم: "فيما يتعلق باستقالة الحكومة الروسية، وفقا للمادة 116 من الدستور الروسي، واسترشاداً بالفقرة 5 من المادة 117 من الدستور.. أقرر ،أولاً تكليف الحكومة الروسية بمواصلة مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".

الجدير بالذكر، أن هذا الإجراء منصوص عليه في الدستور الروسي، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان قد استقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال حفل التنصيب، سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة خلال توجهه من مكتبه إلى الكرملين.

وغادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، الذي يحتوي على لوحات وصور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق، ثم استقل سيارة "أوروس" الجديدة.