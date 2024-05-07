بو صعب التقى وفداً من مكتب البنك الدولي في لبنان حيث جرى تقييم لمشروع "S2R2"

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم وفداً من مكتب البنك الدولي في لبنان حيث جرى تقييم لمشروع "S2R2" المدعوم من البنك الدولي في وزارة التربية والذي كان قد أطلق خلال تولي بو صعب منصب وزير للتربية.

كذلك اجتمع بو صعب بوفد من منظمة "كفى" حيث تم عرض اقتراح قانون يرمي الى تعديل واضافة بعض المواد في قانون العمل الصادر بتاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ وقانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في ١٩٦٢/٧/١٠ بهدف تنظيم العمل المنزلي.

كما واستقبل بو صعب حاكم جمعية اندية الليونز الدولية - المنطقة ٣٥١ المحامي سعيد علامة مع وفد مرافق حيث تمت دعوة نائب رئيس مجلس النواب لرعاية وحضور مؤتمر المنطقة الـ55 تحت عنوان "العدل والسلام " الذي سوف يقام في بيروت في السابع عشر من الشهر الجاري .