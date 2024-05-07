شكرا لقرائتكم خبر عن ربع قرن في حكم روسيا.. بوتين يؤدي اليمين الدستوري بالكرملين والان نبدء بالتفاصيل

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" (KGB)

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دورة رئاسية ثالثة

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استفتاء

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الدمام - شريف احمد - شهدت موسكو، اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا، حيث أدى اليمين الدستوري في الكرملين لفترة ولاية خامسة.ولد فلاديمير فلادميروفيتش بوتين في 7 اكتوبر 1952 في لينينجراد (سانت بطرسبرغ لاحقًا)، وهو الابن الأصغر بين 3 أطفال.بدأ بوتين الدراسة في المدرسة رقم 193 في باسكوف لين في الأول من سبتمبر 1960، وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية، كما حصل على الدكتوراة في فلسفة الاقتصاد، ويجيد اللغتين الألمانية والإنجليزيةانضم بوتين إلى لجنة أمن الدولة وتدرب في لينينجراد عام 1975، وبعد التدريب، عمل في المديرية الثانية (مكافحة التجسس)، قبل أن يتم نقله إلى المديرية الأولى، حيث عمل في مراقبة الأجانب والمسؤولين القنصليين في لينينجرادوفي عام 1985 عمل عضوا في الاستخبارات السوفياتية "كيه جي بيفي درسدن بألمانيا الشرقية مستخدمًا هوية مترجمشغل بوتين في عام 1990 منصب مساعد رئيس جامعة سان بطرسبرغ للشؤون الخارجية، وفي بداية عام 1991 ترأس لجنة الاتصالات الخارجية في بلدية سانت بطرسبرغ، وأصبح فيما بعد نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية عام 1996.عُين نائبًا لمدير ديوان الرئيس عام 1997، ثم مديرا لجهاز الأمن الفدرالي عام 1998، فأمينا لمجلس الأمن في روسيا عام 1999، وهو العام الذي تقلد فيه أيضا منصب رئيس الوزراءرئاسة بالوكالةوفي 31 ديسمبر 1999، تولى مهام رئيس روسيا الاتحادية بالوكالة بعد تنحي الرئيس السابق بوريس يلتسن، دورة رئاسية أولىفاز بانتخابات الرئاسة عام 2000، وقد شهدت فترة ولاية بوتين الأولى -التي استمرت 4 سنوات- إجراء تعديلات في النظام السياسي أحكم بفضلها سيطرته على القرار السياسي والاقتصادي في روسياأمر في 2001 بانسحاب الجيش الروسي جزئيا من الشيشان -التي دخلها الجيش عام 1991 بأمر من يلتسين- مقابل منح صلاحيات واسعة لأجهزة الاستخبارات السرية التي كلفت بتصفية المعارضين، بعد أن شكلت موسكو إدارة تابعة لها لتحكم الشيشان بقيادة ستانيسلاف إلياسوفدورة رئاسية ثانيةعام 2004 أعيد انتخابه لولاية رئاسية جديدة، انقضت فترة الولاية الرئاسية الثانية، وهي الحد الأقصى لتولي الرئاسة على التوالي دستوريا، وتبادل بوتين الأدوار مع مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة، وعلى الفور عُين بوتين في منصب رئيس للوزراء، ومن ثم استمر قابضا على السلطة إلى أن عاد إلى الرئاسة مرة أخرىوفي عام 2008 انتخب ديمتري ميدفيديف رئيسا لروسيا لفترة واحدة، وعين بوتين رئيسا للوزراء وأجريت في عهده تعديلات دستورية تقرر بموجبها تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.فاز بوتين في 4 مايو 2012 بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 63.6% من أصوات الناخبين، وسط احتجاج من المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية التي رأت أن الانتخابات شابتها خروقاتدورة رئاسية رابعةوفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 مارس 2018 فاز بوتين بولاية رابعة مدتها ست سنوات، حيث حصل على أكثر من 70% من الأصوات، وهي نسبة تفوق بكثير تلك التي حصل عليها في انتخابات 2012عام 2020 أُجري استفتاء مثير للجدل على إصلاحات دستورية منحت الرئيس بوتين فرصة البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة رئاسته الرابعة في عام 2024، ما يعني أنه قد يمكث في الكريملين حتى عام 2036فترة رئاسية خامسةوفاز أيضًا بولاية خامسة يوم 18 مارس 2024 بنسبة 87% من الأصوات، تمتد لـ6 سنوات حتى عام 2030، وتعتبر النسبة التي فاز بها هي الأعلى في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.