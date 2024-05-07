بوريل يعترف: فشلنا مع المجتمع الدولى فى إخضاع نتنياهو بوقف اجتياح رفح

ياسر رشاد - القاهرة - بوريل: إجتياح رفح يعد كارثة إنسانية عظيمة

اعترف جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن دول الإتحاد والولايات المتحدة وكل المجتمع الدولي فشلوا في إخضاع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في التراجع عن قرار اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح منذ مساء أمس، وعبر بوريل عن أسفه وحزنه من الضحايا المتوقع سقوطهم والذين وصلت أعداد الأطفال منهم إلى 600 ألف حتى الأن فقط، وأكد بوريل منذ قليل أن دول الإتحاد الأوروبي ستعاود تمويل منظمة "الأونروا" لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين والتابعة للأمام المتحدة بالكامل كما كان الحال قبل قطع المساعدات، واصفا أن التقرير الذى تم تقديمه لمجلس وزراء خارجية الاتحاد لم تكن دقيقة، وأشار بوريل إلى الدور الهام جدا الذى تقوم به الأونروا حيال مساعدة وتشغيل مئات الألاف من الفلسطينيين الذى بلغ عدد من فقدوا وظائفهم في الضفة الغربية إلى 200 ألف منذ بداية حرب السابع من أكتوبر حتى الآن.

جاءت تصريحات جوزيب بوريل فى المؤتمر الصحفي الذى عقد قبيل دخوله اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ قليل.

الأولوية للإغاثة الإنسانية وليس للحلو السياسية فى المرحلة الحالية

وأوضح جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي استمرار اتصالاته بالسلطة الفلسطينية من أجل وضع تصور للأوضاع بالضفة الغربية خلال الشهور القادمة مع الاستمرار في متابعة التعديلات المطلوب إجراءها في الحكومة والمؤسسات التي تحكم الضفة الغربية، وردا على سؤال أحد الصحفيين عن الحلول السياسية بالتبادل مع السلطة الفلسطينية للأوضاع في غزة قال بوريل أن الوقت ليس مناسبا لمناقشة الحلول السياسية حاليا والأولى للوضع الإنساني الكارثي على حد تعبيره.

بوريل: ليس لدينا معلومات ميدانية دقيقة عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان سوى التقارير الصحفية

وأكد بوريل فى إجابته على أحد أسئلة الصحفيين عما إذا كان الإتحاد يمكنه اتخاذ أية خطوات لمعاقبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و ما يمكن ان يوقع على إسرائيل من عقوبات بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في حربها على غزة، قال بوريل متحججا بعدم وجود معلومات مؤكدة في التقارير بسبب قتل العديد من الصحفيين فضلا عن إغلاق مكتب قناة الجزيرة بفلسطين مما يصعب عدم الوقوف على أرض الواقع ورصد وقائع الانتهاكات إلا من خلال التقارير الصحفية وهى في نظره ليست كافية.

فوندرلاين لم تفصل فى مطلبي أسبانيا وبولندا بوقف اتفاقية التجارة مع إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان

بوريل: توقيف نتنياهو وبوتين متساوى ويجب ألا نضغط على قضاة الجنائية الدولية

سنناقش العقوبات على إسرائيل فى الاجتماع القادم

أما فيما يخص الخطابين اللذان قد تقدمتا بهما إسبانيا وبولندا منذ فبراير الماضي والتي يطالبان فيهما بوقف العمل بالاتفاقية التجارية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 2000، إذ ثبت انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان وهو ركنا أساسيا في هذه الشراكة، أجاب بوريل أن أورسولا فوندرلاين لم تفصل حتى الأن فى ذهين الخطابين والمطلبين، أما بالنسبة لموقف الإتحاد الأوروبي من مطالبة المحكمة الجنائية الدولية توقيف أو القبض على بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع جالانت، أوضح بوريل أن عمل القضاة في المحكمة يجب أل يتدخل فيه أي طرف ولا يكونوا تحت أي ضغط، مضيفا أنهم كأوروبا لابد أن يكونوا منصفين فما يسرى على الرئيس فلاديمير بوتين يسرى على غيره من كل الشخصيات، مضيفا أن الاتحاد ليس بصدد فرض عقوبات على إسرائيل ويمكن مناقشتها في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد القادم.

طلبت من دول الإتحاد عدم حضور تنصيب بوتين ولا أثق في نتائج الانتخابات

وعلق بوريل على رفض الإتحاد الأوروبي حضور حفل تنصيب بوتين اليوم كرئيسا لروسيا للمرة الخامسة، قال أنه طالب من دول الاتحاد عدم الحضور لأنه لا يثق في نتيجة الانتخابات التي أسفرت عن نجاح بوتين بنسبة تزيد عن 82% موضحا أن كل دولة لديها كامل السيادة في اتخاذ قرار الحضور من عدمه، مشيرا بوريل فى حديثه الى غزو روسيا لأوكرانيا التي من المقرر أن تمر مساعدات الى خزانتها بمبلغ 50 مليار يورو بعد الاجتماع المنتظر.

كما سيتضمن اجتماع مجلس وزراء الخارجية بحث مسألة إعادة إعمار أوكرانيا التي ستتكلف مبالغ طائلة دون تحديد سقف كحد أقصى أو أدنى لها، مشيرا إلى الدمار الذى لحق بالبنية التحتية والمباني في مختلف المدن وهو الأمر الذى يحاول الاتحاد الأوروبي تفاديه خلال المرحلة القادمة حتى لا يزيد من كم الدمار على الأراضي الأوكرانية.