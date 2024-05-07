مع بدء تلقي طلبات التصالح.. محافظ المنيا يتفقد منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي بمدينة المنيا لمتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في أول أيام تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

رافق المحافظ خلال الجولة، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وعامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا.

وكلف محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل، موجهًا بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها، لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية ومسئولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا على جاهزية ودعم كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة لاستقبال طلبات التصالح، مشيرًا إلى إجراء متابعات ميدانية للتأكد من سير العمل وتذليل العقبات ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز.