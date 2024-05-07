انطلاق فعاليات تمرين "الغضب العارم 24" بنسخته الـسابعة بين القوات الاميركية والسعودية

انطلق التمرين اللوجستي "الغضب العارم 24" بين القوات المسلحة السعودية وقوات مشاة البحرية الأميركية في منطقة عمليات التمرين بميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين وتبادل الخبرات ورفع مستوى التدريب بما يساعد في تعزيز الامن الاقليمي.

ويتضمن التمرين العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية انطلاقًا من محافظة ينبع ومرورًا بعدة مناطق ووصولًا لقاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، فيما تستكمل القوات الأميركية التمرين بدولة الامارات العربية المتحدة.