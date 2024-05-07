بوليتيكو: تعليق إدارة بايدن شحنات قنابل دقيقة التوجيه من صنع "بوينغ" تبعث برسالة سياسية لإسرائيل

افادت صحيفة "بوليتيكو" بان تعليق إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن شحنات قنابل دقيقة التوجيه من صنع "بوينغ" تبعث برسالة سياسية لإسرائيل. ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي بان إدارة بايدن تتخذ إجراءات لتأخير نقل الأسلحة إلى إسرائيل لإرسال رسالة سياسية. وفي السياق، ذكر مصدر مطلع لرويترز بان الولايات المتحدة تعلق عدة شحنات من الأسلحة لإسرائيل منذ أسبوعين على الأقل.

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