استشهاد 35 فلسطينيا خلال الاجتياح الإسرائيلي لشرق رفح

وقالت الوزارة إن الطواقم الطبية انتشلت 35 شهيداً من بلدات النصر والشوكة ومحيط معبر رفح البري، الذي تواصل قوات الاحتلال اجتياحه، ومنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية حتى تلك التابعة للأمم المتحدة، مطالبة بتدخل دولي عاجل لإنقاذ الوضع الصحي المنهار بشكل كامل، مع إغلاق الاحتلال لمعبري رفح وكرم أبو سالم، ومنع المرضى والجرحى من السفر.
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