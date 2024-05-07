وأكدت بلخي أن النظام الصحي في قطاع غزة يكافح ليستمر في عمله وأداء مهامه، ومواجهة المخاطر الشديدة المحدقة بحياة آلاف الفلسطينيين، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أشهر.
وشددت على الالتزام بتقديم العون وإيصال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، وضمان أن يتم وصول المساعدات دون عوائق عبر معبر رفح البري، الذي يتعين فتحه على وجه السرعة.
المستشفيات في رفح
وحذرت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليون، من أن مزيدًا من التصعيد من شأنه التسبب في انهيار العملية الإنسانية الهشة بالفعل، في رفح خصوصا وقطاع غزة بأكمله، وضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره في الضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارستها العسكرية، التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في رفح.
وطالبت بضرورة حماية المستشفيات في رفح، وتزويدها بالمستلزمات التي تحتاج إليها، لتتمكن من الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لآلاف المرضى والمصابين المدنيين من ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ودعت بلخي باسم الإنسانية ولأجلها، بضرورة الإيقاف الفوري العاجل لإطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر حنان بلخي تطالب بإنهاء العملية العسكرية للاحتلال في رفح فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.