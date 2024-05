جنوب أفريقيا.. مقتل 5 عمال وما زال 49 في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى

ياسر رشاد - القاهرة - عملت فرق الإنقاذ طوال الليل، بحثا عن العشرات من عمال البناء الذين دفنوا لأكثر من 12 ساعة تحت أنقاض الخرسانة بعد انهيار مجمع سكني متعدد الطوابق كان قيد الإنشاء في مدينة ساحلية في جنوب أفريقيا.

مدينة ساحلية في جنوب أفريقيا

وقالت السلطات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة، بينما ظل 49 عاملا مدفونين تحت حطام المبنى الذي انهار بعد ظهرأمس الاثنين.

وأضافت السلطات، أنه تم إنقاذ 21 عاملا آخرين من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مستشفيات مختلفة، وأصيب 11 منهم على الأقل بجروح خطيرة.

ووقع الانهيار في مدينة جورج، على بعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلا) شرق كيب تاون على الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا.

وكان أكثر من 100 من أفراد الطوارئ وغيرهم من المستجيبين في مكان الحادث، يستخدمون الكلاب البوليسية لمحاولة تحديد مكان العمال، الذين حوصر بعضهم تحت ألواح ضخمة من الخرسانة سقطت عليهم عندما انهار المبنى المكون من خمسة طوابق.

تم إحضار الرافعات الكبيرة ومعدات الرفع الثقيلة الأخرى إلى الموقع للمساعدة في جهود الإنقاذ وتم نصب أضواء كاشفة عالية للسماح لأفراد البحث والإنقاذ بالعمل طوال الليل.

وقال كولين داينر، مدير إدارة الكوارث وخدمات الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة ويسترن كيب، إن رجال الإنقاذ اتصلوا بـ 11 عاملا محاصرين تحت الأنقاض ويأملون في انتشالهم. وقال إن بعضهم كانوا يتحدثون إلى رجال الإنقاذ لكنهم لم يستطيعوا التحرك لأن أطرافهم محاصرة تحت الخرسانة.

وقال داينر الذي كان في مكان الحادث "إنها عملية صعبة للغاية، هناك الكثير من الخرسانة، لذلك نعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وستستمر عملية البحث طوال اليوم، لدينا الكثير من الأشخاص في مكان الحادث ولكنه عمل شاق حقًا".

وتابع :" إن وجود الكثير من الأشخاص المحاصرين في مبنى مثل هذا يشبه البحث عن إبرة في كومة قش، عليك حرفيًا اختراق الخرسانة وقطع حديد التسليح".

عملية الإنقاذ مستمرة

وقالت بلدية جورج إنه كان هناك 75 عاملا في موقع البناء عندما انهار المبنى. وأضافت أن ثلاثة فرق من رجال الإنقاذ تعمل في مواقع منفصلة حول المبنى المنهار، حيث يعتقدون أنه من المحتمل أن يكون عمال البناء موجودين فيها.

وتجمعت عائلات وأصدقاء العمال في مكاتب البلدية القريبة.

أضاف عمدة مدينة جورج التنفيذي ليون فان ويك: “أفكارنا مع العائلات وجميع المتضررين الذين يواصلون انتظار أخبار أحبائهم”.

وتحقق السلطات في سبب المأساة وفتحت الشرطة قضية، لكن لم تتوفر معلومات فورية عن سبب انهيار المبنى فجأة. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من منزل قريب الهيكل الخرساني والسقالات المعدنية المحيطة به وهو ينهار في الساعة 2.09 مساء يوم الاثنين، مما تسبب في ارتفاع عمود من الغبار فوق الحي.

وخرج الناس من المباني الأخرى بعد الانهيار، وكان بعضهم يصرخ ويصرخ.

وكان ماركو فيريرا، الممثل المحلي لمنظمة Gift of the Givers غير الحكومية، موجودًا في الموقع مع فريق لتقديم الدعم والطعام والشراب لرجال الإنقاذ يوم الاثنين، Gift of the Givers هي مؤسسة خيرية تقدم المساعدة غالبًا أثناء الكوارث في جنوب إفريقيا.

تابع فيريرا إنها قدمت أيضًا ثلاثة كلاب بوليسية ومدربين للمساعدة في البحث.

وقال فيريرا لقناة eNCA التلفزيونية الإخبارية: "الوضع في هذه المرحلة لا يزال في مرحلة الإنقاذ، لا نعرف، من المحتمل أن يستمر الأمر لعدة أيام. هناك بعض الرافعات هناك للمساعدة في رفع بعض الخرسانة. لكن المنظر ليس جميلا."

وأرسلت حكومة مقاطعة ويسترن كيب داينر، رئيس وحدة الاستجابة للكوارث، من كيب تاون إلى جورج للإشراف على عملية الإنقاذ، كما كان رئيس وزراء ويسترن كيب آلان ويندي، رئيس حكومة المقاطعة، في مكان الحادث، حكومة المقاطعة أرسلت أيضًا موارد إضافية للمساعدة.

وقال ويندي في بيان "تم تقديم كل الدعم اللازم لموظفي الطوارئ لتسريع استجابتهم، في الوقت الحالي، يركز المسؤولون على إنقاذ الأرواح هذه هي أولويتنا القصوى في هذه المرحلة، تم إطلاع الحكومة الوطنية على عملية الإنقاذ.