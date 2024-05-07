حمدان: وفد من حماس توجه إلى القاهرة وهذا يؤكد جدية موقفنا في التعاون مع الوسطاء لإتمام الاتفاق

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الى أن "وفد الحركة توجه إلى القاهرة وهو ما يؤكد جدية موقفنا في التعاون مع الوسطاء لإتمام الاتفاق"، مشدداً على أن "الكرة باتت الآن في ملعب نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة".

ولفتت حمدان، الى أنه "على الإدارة الأميركية إثبات جديتها ومصداقيتها في إلزام نتنياهو بالاتفاق، ونحن لا نقبل بوجود أي قوة احتلال على معبر رفح والمعبر سيظل معبرا فلسطينياً مصرياً وفقط".