افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن غارة للطيران الحربي الاسرائلي على صنوبر كفرحمام خراج بلدة الهبارية في منطقة حاصبيا. واشار الى قصف مدفعي معادي استهدف اطراف بلدة ميس الجبل.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قصف مدفعي معادي يستهدف اطراف بلدة ميس الجبل وغارة على صنوبر كفرحمام خراج بلدة الهبارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.