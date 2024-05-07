أوكرانيا تحبط مخططا روسيا لاغتيال زيلينسكي

أحبط محققو مكافحة التجسس الأوكرانيين مؤامرة روسية لاغتيال الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، وشخصيات عسكرية وسياسية بارزة أخرى، حسبما أعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني.

وقال بيان إن اثنين من ضباط حرس الدولة الأوكراني، الذي يحمي كبار المسؤولين، اعتقلا للاشتباه في قيامهما بتنفيذ الخطة التي وضعها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، وتم تجنيد العقيدين قبل الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، بحسب البيان.

شن هجوم

ونقلت عن رئيس جهاز أمن الدولة، فاسيل مالك، قوله إن المؤامرة كانت تتنبأ بشن هجوم قبل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة، وقال مالك إنه أشرف شخصيًا على العملية السرية للغاية لتعقب المؤامرة.

وإن المزاعم الأوكرانية بشأن الجهود الروسية لقتل زيلينسكي ليست جديدة، وقال زيلينسكي إنه في عام 2022، كانت هناك ما لا يقل عن 10 محاولات لاغتياله، والآن امتدت الحرب مع روسيا إلى عامها الثالث.

كما قال ممثلو الادعاء في بولندا الشهر الماضي إنه تم اعتقال رجل بولندي بتهمة الاستعداد للتجسس لصالح المخابرات العسكرية الروسية في مؤامرة مزعومة لاغتيال زيلينسكي.

ولاية أخرى

وبينما يبدأ بوتين فترة ولاية أخرى مدتها ست سنوات، فهو يدخل حقبة جديدة من القوة غير العادية في روسيا.

وتظل تحركات زيلينسكي سرية لأسباب أمنية، ولا يتم الإعلان عن زياراته في جميع أنحاء البلاد علنًا إلا بعد مغادرته، وعادة ما يتم حظر أخبار الأحداث التي يعقدها في كييف حتى انتهائها.

وأثبت زيلينسكي أنه يمثل رصيدًا قيمًا لبلاده مع استمرار الحرب ضد الجارة الأكبر لأوكرانيا، وبينما تنتظر قوات كييف المستنزفة المزيد من القوات والأسلحة، وقد حث شعبه على مواصلة القتال وغرس الاعتقاد بأن أوكرانيا يمكن أن تنتصر.

وقال البيان الأوكراني إن عملاء المخابرات الروسية الذين استهدفوا زيلينسكي سعوا إلى البحث عن أفراد من الجيش الأوكراني قريبين من التفاصيل الأمنية للرئيس، والذين يمكنهم احتجاز رئيس الدولة كرهينة وقتله لاحقًا. وأضافت أن العملية أجريت من موسكو، وقدمت أسماء ثلاثة جواسيس روس مزعومين وراء المؤامرة.

خطة الهجوم

وكانت الخطة الأوسع هي تحديد موقع كبار المسؤولين الأوكرانيين واستهدافهم بهجوم صاروخي، يليه طائرات بدون طيار وصواريخ.

وقال البيان إن العقيدين الأوكرانيين اعتقلا بتهمة الخيانة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

تواريخ مهمة خلال 24 عامًا قضاها بوتين في السلطة

31 ديسمبر 1999

في خطاب مفاجئ للأمة، أعلن الرئيس الروسي بوريس يلتسين استقالته وعين بوتين، رئيس الوزراء الذي عينه قبل أربعة أشهر، رئيسًا بالنيابة.

7 مايو 2000

بعد فوزه في الانتخابات بحوالي 53% من الأصوات، تم تنصيب بوتين لفترة ولايته الأولى التي تستمر أربع سنوات.

14 مارس 2004

تم انتخاب بوتين لولاية ثانية كرئيس.

10 فبراير2007

في خطاب ألقاه في مؤتمر بميونيخ، ابتعد بوتين جذريًا عن المحاولات السابقة لتطوير علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.

8 مايو 2008

تم تعيين بوتين رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس الجديد دميتري ميدفيديف، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي، لكنه يظل فعليًا الزعيم السياسي لروسيا.

8-12 أغسطس 2008

خاضت روسيا حرباً قصيرة مع جورجيا، وحصلت على السيطرة الكاملة على منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين.

4 مارس 2012

تم انتخاب بوتين لفترة رئاسية جديدة، والتي تبلغ مدتها الآن ست سنوات بموجب التغييرات الدستورية التي صممها.

18 مارس 2014

في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأوكراني وسط احتجاجات في كييف، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم بعد أن أرسل الكرملين قوات ترتدي زيًا رسميًا بدون شارات.

22 ديسمبر 2020

وقع بوتين على مشروع قانون يمنح حصانة مدى الحياة للرؤساء السابقين.

يوليو 2021

ينشر بوتين مقالًا يعلن فيه «الوحدة التاريخية» بين روسيا وأوكرانيا.

24 فبراير 2022

بدء غزو أوكرانيا، ووصفها بوتين بأنها «عملية عسكرية خاصة» ضرورية لأمن روسيا.

30 سبتمبر 2023

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام ضد بوتين بارتكاب جرائم حرب، واتهمته بالترحيل غير القانوني، ونقل الأطفال من منطقة الحرب في أوكرانيا إلى روسيا.

23 يونيو 2023

زعيم قوة المرتزقة يفغيني بريجوزين، الذي اتهم المسؤولين بحرمان مقاتليه من الذخيرة والدعم في أوكرانيا، يشن تمردًا تسيطر فيه قواته على المقر العسكري الجنوبي لروسيا وتتجه إلى موسكو.. وتنتهي الانتفاضة في اليوم التالي.

17 مارس 2024

فاز بوتين بولاية خامسة في انتخابات قيل إنها منحته 87% من الأصوات.

22 مارس 2024

اقتحم مسلحون قاعة للحفلات الموسيقية على مشارف موسكو، مما أسفر عن مقتل الأشخاص الذين كانوا يأتون للاستماع إلى فرقة موسيقى الروك وإشعال النار في المبنى.

7 مايو 2024

يبدأ بوتين فترة ولاية خامسة في منصبه.