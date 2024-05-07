ملك المغرب يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

استقبل ملك المغرب الملك محمد السادس، في القصر الملكي بالدار البيضاء اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد.

ونقل الأمير تركي لملك المغرب تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقام الأمير تركي بتسليم رسالة خطية إلى الملك محمد السادس.

وقد حمله ملك المغرب تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

كما رحب الملك محمد السادس بالأمير تركي بن محمد منوها بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.