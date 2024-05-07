حزب الله يقتل جنديين إسرائيليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف الجيش الإسرائيلي أمس بمقتل جنديين من قوات الاحتياط في هجوم بطائرة دون طيار، شنه حزب الله اللبناني، وأوضح أن جنديين يبلغان من العمر 31 عاما، قتلا في حادث وقع على الحدود الشمالية.

وأصابت الطائرة المسيرة التي كانت محملة بالمتفجرات، مبنى في بلدة المطلة، ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض الطائرة، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

وبحسب التقارير اللبنانية، قتل 4 مدنيين، زوجان وابناهما في غارة جوية إسرائيلية بلبنان أمس الاول، في قرية ميس الجبل القريبة من الحدود المشتركة.