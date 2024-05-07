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حزب الله يقتل جنديين إسرائيليين

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعترف الجيش الإسرائيلي أمس بمقتل جنديين من قوات الاحتياط في هجوم بطائرة دون طيار، شنه حزب الله اللبناني، وأوضح أن جنديين يبلغان من العمر 31 عاما، قتلا في حادث وقع على الحدود الشمالية.

وأصابت الطائرة المسيرة التي كانت محملة بالمتفجرات، مبنى في بلدة المطلة، ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض الطائرة، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

وبحسب التقارير اللبنانية، قتل 4 مدنيين، زوجان وابناهما في غارة جوية إسرائيلية بلبنان أمس الاول، في قرية ميس الجبل القريبة من الحدود المشتركة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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