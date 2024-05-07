حزب الله يقتل جنديين إسرائيليين

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وأصابت الطائرة المسيرة التي كانت محملة بالمتفجرات، مبنى في بلدة المطلة، ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض الطائرة، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.
وبحسب التقارير اللبنانية، قتل 4 مدنيين، زوجان وابناهما في غارة جوية إسرائيلية بلبنان أمس الاول، في قرية ميس الجبل القريبة من الحدود المشتركة.
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