شكرا لقرائتكم خبر مسؤول فلسطيني: الترويج لعدم إطلاق البرغوثي فبركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينة (وفا) عما وصفته بمصدر فلسطيني سيادي كبير، القول إن ما يتم الترويج له حول تقديم طلب من شخصيات قيادية رسمية إلى دولة الاحتلال بعدم إطلاق سراح مروان البرغوثي لا أساس له إطلاقا، مشيرا إلى أن هذا الخبر مجرد فبركات واهية وشعوذة من بعض وسائل الإعلام المشبوهة.

وأضاف المصدر، بحسب الوكالة، أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عملوا وما زالوا يعملون من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات والأسرى كافة.

وطالب المصدر وسائل الإعلام بتوخي الحذر وعدم التعاطي مع الأخبار المدسوسة التي تثير الفتن، وتحرف البوصلة، عن الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا.