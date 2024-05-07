شكرا لقرائتكم خبر مسؤول فلسطيني: الترويج لعدم إطلاق البرغوثي فبركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف المصدر، بحسب الوكالة، أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عملوا وما زالوا يعملون من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات والأسرى كافة.
وطالب المصدر وسائل الإعلام بتوخي الحذر وعدم التعاطي مع الأخبار المدسوسة التي تثير الفتن، وتحرف البوصلة، عن الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول فلسطيني: الترويج لعدم إطلاق البرغوثي فبركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.