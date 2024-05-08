قائد القيادة المركزية الأميركية: مصر تلعب دوراً حاسماً في الأمن الإقليمي

اعلنت القيادة المركزية الاميركية أن "قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا زار مصر للحصول على فهم أعمق لوجهات نظر القادة العسكريين المصريين بشأن الأمن الإقليمي وحالة المساعدات الإنسانية".

وعقد الجنرال كوريلا أثناء وجوده في القاهرة اجتماعات مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وركز القادة مناقشاتهم على المخاوف الأمنية الإقليمية في غزة والبحر الأحمر، وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، والحاجة إلى إعادة الاستقرار في أعقاب الصراعات الإقليمية الحالية.

واكد كوريلا ان "مصر تلعب دوراً حاسماً في الأمن الإقليمي وكان لها دور فعال في تمكين المساعدات الإنسانية لمواطني غزة". واضاف "إن اجتماعات مثل اجتماع اليوم ضرورية لبناء فهم أعمق للتحديات الإقليمية والحفاظ على العلاقات اللازمة لتحسين الأمن".