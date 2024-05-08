حار نهارًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي بالدرجات)



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر اللأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ولرتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 31 18

بنهــــا 31 18

دمنهور 30 18

وادي النطرون 30 17

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 17

دمياط 30 18

بورسعيد 26 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 28 18

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 32 19

نخل 28 14

كاترين 25 12

الطور 31 23

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 26 18

العلمين 26 18

مطروح 25 17

السلوم 28 17

سيوة 33 15

رأس غارب 30 20

الغردقة 32 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 29 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 32 17

أسيوط 32 18

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 35 23

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 20

أبوسمبل 35 23