استئناف نسرين طافش على حبسها 3 سنوات.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، جلسة استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وكانت محكمة جنح أكتوبر أيدت في وقت سابق حبس طافش 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك غيابياً، بعد ثبوت إصدارها شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه للمجني عليها نشوى صفاء الدين.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.