إرجاء محاكمة ترمب في قضية احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمّى

أرجأت القاضية الناظرة في احتفاظ دونالد ترمب بوثائق سرية، إلى أجل غير مسمّى محاكمة الرئيس الأميركي السابق في هذه القضية.
وكان مقرّراً أن تبدأ المحاكمة في 20 أيار في فلوريدا لكنّ القاضية آيلين كانون قالت إن هذا الأمر غير ممكن نظراً إلى عدد الالتماسات التمهيدية المقدّمة للمحكمة. ولم تحدّد القاضية موعداً جديداً لبدء المحاكمة.
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