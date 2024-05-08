عبد اللهيان: ضرورة السعي لتحسين العلاقات بين روسيا وايران في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، "تعزيز العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية بما ينسجم مع الاهتمام الخاص من قبل رئيسي البلدين".

وخلال استقباله سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، شدد وزير الخارجية، آخذا بعين الاعتبار التوجهات المشتركة لإيران وروسيا في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، على "ضرورة السعي لتحسين العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري، وذلك تماشيا مع الاهتمام الخاص من قبل رئيسي البلدين".

من جانبه قدم سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، تقريرا عن آخر الأوضاع حول العلاقات بين البلدين.

وأشار جلالي إلى "توسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا"، مشددا على "توفير البنية التحتية للتفاعلات التجارية، بما في ذلك مسألة الترانزيت الجمركي والقضايا النقدية والمصرفية".

كما تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الاتفاقية الشاملة بين البلدين.