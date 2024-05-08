سنتاكوم: الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن فوق خليج عدن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو، إطلاق الحوثيين المدعومين من إيران صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن فوق خليج عدن دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ذلك وقع في حوالي الساعة 5:02 صباحًا (بتوقيت صنعاء) أمس 7 مايو، وقالت:"لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

3 طائرات مسيرة من اليمن وصاروخًا باليستيًا فوق خليج عدن

كما أعلنت أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أطلقت 3 طائرات مسيرة من اليمن وصاروخًا باليستيًا فوق خليج عدن يوم 6 مايو وقالت:"بين الساعة 11:02 مساءً تقريبًا والساعة 11:48 مساءً تقريبًا.. (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران ثلاثة مسيرات فوق خليج عدن من مناطق سيطرتهم في اليمن.. ونجحت سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرة بدون طيار، واشتبكت قوات القيادة المركزية الأميركية بنجاح مع المسيرة الثانية، وتحطمت الأخيرة في خليج عدن..ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأضح بيان "سنتاكوم": " أنه تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".

ووفق لوكالة " سبوتنيك" أعلنت جماعة أنصار الله قبل أيام توسيع نطاق عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، متوعدة بفرض عقوبات على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بإسرائيل، حال شنت الأخيرة عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وكشف زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، عن ارتفاع إجمالي عدد السفن المستهدفة من الجماعة منذ بدء هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، المتضامنة مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى 107 سفن، مهدداً بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل والولايات المتحدة حال استمرار "العدوان" على قطاع غزة.