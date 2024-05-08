رئيس "شمال القاهرة للكهرباء": إنشاء قاعدة بيانات موحدة بمركز بيانات العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

كشف المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه يجري استكمال العمل على توحيد البرامج الموجودة بالشركة على قاعدة بيانات موحدة مركزية بمركز البيانات الرئيسي بالعبور وربطها بفروع الشركة مثل برنامج "الشباك الواحد" والتحصيل والجرد باستخدام الباركود؛ لعمل شبكة ربط مؤمنة مع الاستمرار في الخطة التدريبية للعاملين لتأهيل الكوادر التي تعمل على منظومة "Data center" وتوفير الاحتياجات اللازمة لإصدار فواتير إدارات الشركة وتشغيل برنامج كبار المشتركين٠

وأشار "عفيفي" في تصريحات لمصراوي، إلى استمرار تحديث برنامج الشباك الواحد وربطه بالوردية والتكاليف والعدادات وربطه ببرنامج الإصدار والمخازن والضبطية القضائية واستكمال احتياجات الشركة من أجهزة الحاسب الآلي اللازمة وملحقاتها من طابعات وإسكانرات وغيرها وفقا للاحتياجات الفعلية.

ونوه إلى تطوير وإعادة هيكلة مراكز خدمة العملاء من حيث زيادة عدد منافذ تقديم الخدمات وتأهيل العاملين لتقديم جميع الخدمات مع مكينة لتنظيم العملاء لتلقي الخدمات، حيث يتم إرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول للعميل تحدد رقم الدور وعدد المنتظرين لتلقي الخدمة ورسالة أخرى لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل إليه وتطوير منطقة انتظار العملاء مع وضع شاشات توضح الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة والمدة الزمنية لكل منها.

وشدد "عفيفي" على أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين مؤشرات استمرارية جودة التغذية الكهربائية لتقليل زمن وعدد مرات الانقطاع من خلال «الالتزام بتنفيذ الخطة الاستثمارية - (توسع وجديد) للشبكات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والوصول إلى الأحمال المثلى لجميع المهمات لعدم حدوث انقطاعات غير مبرمجة - (الإحلال والتجديد) للمهمات المتهالكة بالشبكات - الالتزام ببرامج الصيانة لتقليل زمن الانقطاعات غير المبرمجة - التوسع في تشغيل التحكمات الآلية بالإضافة لتوزيع وتمركز سيارات التشغيل وماكينات الطوارئ على النطاق الجغرافي للشركة لتقليل زمن المناورات والانقطاعات».