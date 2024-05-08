افادت وكالة "أ.ف.ب" عن مسؤول أميركي، بأننا "علقنا إرسال شحنة أسلحة لإسرائيل قوامها 1800 قنبلة زنة ألف رطل و1700 قنبلة زنة 500 رطل"، مضيفا ان "تعليق إرسال شحنة الأسلحة لإسرائيل مرده فشلها في معالجة مخاوفنا إزاء خططها لاجتياح رفح".

كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب عن مسؤول أميركي: علقنا إرسال شحنة قنابل لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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