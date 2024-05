شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض الطلب.. أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كورونا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسترازينيكا أمس الثلاثاء، أنها بدأت سحب لقاحها المضاد لفيروس كورونا من جميع أنحاء العالم بسبب "فائض اللقاحات المحدثة المتاحة" منذ تفشي الجائحة.وذكرت الشركة أيضًا أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا.وأضافت أسترازينيكا: "مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة".وأشارت إلى أن هذا أدى إلى انخفاض الطلب على فاكسيفريا، الذي لم تعد تصنعه أو توفره. This is a Twitter Status: عقار إيفوشيلد يقي من الأعراض الخطيرة لـ This is a Twitter Status بنسبة 88% This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ووفقًا لتقارير إعلامية، أقرت شركة الأدوية البريطانية السويدية في وقت سابق، في وثائق محكمة بأن اللقاح يسبب آثارًا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.وقدمت الشركة طلب سحب اللقاح في الخامس من مارس، ودخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة تليجراف التي كانت أول من نشر عن هذه التطورات.وبدأت أسترازينيكا المدرجة في لندن التحول إلى لقاحات أخرى وأدوية علاج السمنة، من خلال عدة صفقات العام الماضي، بعد تباطؤ النمو مع انخفاض مبيعات علاجات كوفيد-19.