مجلس اساقفة زحلة والبقاع بحثوا بمواضيع جدول الأعمال الهادفة إلى خير أبناء المنطقة وبسط الأمن في لبنان

بحث مجلس أساقفة زحلة والبقاع خلال اجتماعه الدوري في مطرانية مار مارون - كسارة، بمواضيع جدول الأعمال الهادفة إلى خير أبناء زحلة والبقاع وبسط الأمن في لبنان ووقف الحرب واحلال السلام.
واستقبلوا الاساقفة أعضاء من منسقي المؤتمر المسيحي الدائم الذي يعمل على خلق صوت قادر على جمع المسيحيين حول القضايا المصيرية من خلال رؤية واضحة، وتحديد حلول عملية لمواجهة التحديات والمخاطر.
كما وافق مجلس الأساقفة على طلب منتدى زحلة الأكاديمي رعاية مؤتمر للجمعيات والمؤسسات الخيرية في زحلة.
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