ممثلة الافلام الإباحية ستورمي دانييلز أدلت بشهادتها في محاكمة ترامب

أدلت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشهادتها في المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مؤكدة إنه مارس الجنس معها في جناحه بأحد الفنادق في عام 2006.

وفي قاعة المحكمة في مانهاتن جلست على مقعد الشهود على يسار هيئة المحلّفين في مواجهة ترامب. وروَت دانييلز التي ما حدث في عام 2006 عندما التقت ترامب على هامش منافسة للغولف.

وكشفت دانييلز إنها التقت بترامب في بطولة للغولف عند بحيرة تاهو، وشهدت بأنها "غابت عن الوعي" بعد أن منعها ترامب من مغادرة الغرفة، رغم أنها لم تتعاطَ أي مخدرات أوكحوليات. وأضافت أنها استيقظت على السرير وكانت بدون ملابس.

وتابعت وهي تصف اللقاء مع ترامب "كنت أحدق في السقف ولم أعرف كيف وصلت إلى هناك، كنت أحاول التفكير في أي شيء آخر غير ما كان يحدث".

ونفى ترامب ممارسة الجنس مع دانييلز، وقال فريق الدفاع عنه إنها كانت تسعى للحصول على دور في برنامج (ذا أبرينتايس).