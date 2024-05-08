الامير تركي بن محمد بن فهد الاكثر بحثًا بجوجل بعد زيارته للمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بعد استقبال ملك دولة المغرب الشقيقة الملك محمد السادس، في القصر الملكي بالدار البيضاء أمس.

ووفق لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد استقبل ملك المغرب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، أمس، ونقل الأخيرلملك المغرب تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقام الأمير بتسليم رسالة خطية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

فيما حمل ملك المغرب الأمير تركي، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما رحب الملك محمد السادس بالمير تركي بن محمد بن فهد، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.