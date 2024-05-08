سعرالذهب في السعودية بمستهل التعاملات الصباحية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 29 شوال 1445هـ/ 8 مايو 2024، حالة من الاستقرار، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالمياً.

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فمن المتوقع أن يظل الذهب في حالة صعود هذا العام مقارنتًا بالعام الماضي، وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي..

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي 279.52 ريال مقارنتًا مع 280.39 ريال يوم أمس.

سعر جرام الذهب عيار 22 وصل إلى 256.23 ريال مقارنتًا مع 257.02 ريال أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل 244.58 ريال مقارنتًا مع 245.34 ريال أمس.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم عند 209.64 ريال.

أما عن أسعار الذهب المستعمل فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 251.23 ريال.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 239.58 ريال .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 204.64 ريال.

سعر الذهب عالميًا

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مستهل التعاملات أمس على المستوى العالمي لكنها عادت إلى الانخفاض عند الإغلاق بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، مع استمرار تركيز المتعاملين على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

كما انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2313.92 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.34% إلى 2322.30 دولار للأونصة.