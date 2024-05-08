الشرطة الهولندية تعتقل 50 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين بجامعة أوتريخت

ياسر رشاد - القاهرة - أنهت الشرطة الهولندية احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين في جامعة أوتريخت، واعتقلت حوالي 50 متظاهرًا بعد منتصف الليلة الماضية، كما شهد حرم جامعة أمستردام احتجاجًا مماثلًا دون تدخل من السلطات.

وفي أوتريخت، احتل المتظاهرون فناء مكتبة الجامعة مساء ونصبوا الخيام والحواجز وطالبوا جامعة أوتريخت بالتحدث علنا عن الوضع في غزة وقطع جميع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية، بحسب صحيفة إن إل تايمز الهولندية.

وبحلول المساء، بقي حوالي 150 متظاهرا، وأمرتهم السلطات بالمغادرة، فاستجاب بعضهم.. وبعد منتصف الليل، ألقت الشرطة القبض على المتظاهرين الخمسين المتبقين .

وفي أمستردام، تجمع آلاف المتظاهرين في روترسايلاند، حيث وقع احتجاج آخر أمس الأول الاثنين، وانتقلوا عبر وسط المدينة لاحتلال بينينجاستهويس، أحد المواقع الرئيسية لجامعة أمستردام.. وشوهدت الشرطة وهي تستخدم الهراوات ضد المتظاهرين.

واعتقلت الشرطة حوالي 140 متظاهرًا في المظاهرة التي جرت في روترسايلاند خلال الساعات الأولى من صباح أمس /الثلاثاء/.

الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيًا صباح اليوم

شنت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي سلسلة من الاعتقالات التي تقوم بها بشكل شبه يومي في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت منذ فجر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو أكثر من 20 فلسطينيًا من مناطق مختلفة عدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب جنين، ومخيم جنين، وهم "أمجد منصور أبو بكر، ومحمد مجدي أبو بكر"، عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما والاستيلاء على مبلغ مالي، وإجراء حفريات في محيط منزل المواطن مجدي ياسين، كما اعتقلت الشاب لطفي أبو نصر من مخيم جنين اثناء مروره على حاجز عسكري قرب رام الله.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وهم (محمد عيسى طافش حلايقة وشقيقه قصي، وأكرم عفيف حلايقة)، كما اعتقلت من بلدة سعير المواطنين "رياض سامي جرادات، ورفيفان جرادات"، ومن مدينة الخليل اعتقلت "جودي نضال النتشة، وإياد يسري سكافي"، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين وهم (إحسان سامر فتيان، ومجدي عاشور، وأسامة حلاوة)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اقتحمت قرية عصيرة القبلية جنوبا، واعتقلت الشابين "نمر فتحي عصايرة، ومحمد ابراهيم صالح"، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الأمعري وداهمت أحد المنازل فيه، قبل أن تعتقل شابا لم تعرف هويته بعد.

كما اعتقل الاحتلال اليوم، ستة مواطنين من مدينة بيت لحم، وهم "نعمان محمد جبران (40 عامًا)، وشقيقه نادر (47 عاما)، ونجليه مجد (22 عاما) ومحمود (20 عاما)، وأحمد حبيب موسى محمد (52 عاما)، ومحمود حسن محمد الورديات (46 عاما) وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في المدينة".

وفي شرق مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من ضاحية اكتابا، وهو الأسير المحرر محمود مصطفى عسس (41 عاما) بعد مداهمة منزله في حي إسكان الموظفين في اكتابا، وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت نحو ضاحية شويكة شمالا قبل أن تقتحم ضاحية اكتابا، وسط اندلاع مواجهات وسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة.