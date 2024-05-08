زيلينسكي: روسيا تطلق 50 صاروخًا على أوكرانيا في ذكرى الحرب العالمية الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 50 صاروخًا وأكثر من 20 مسيرة انتحارية من طراز شاهد بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، "استهدف أكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" البنية التحتية في مناطق لفيف وفينيتسا وكييف وبولتافا وكيروفوهراد وزابوروجيا وإيفانو فرانكيفسك. وحاليا، تعمل جميع الخدمات والسلطات بالفعل على التخفيف من العواقب".

الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيًا صباح اليوم

شنت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي سلسلة من الاعتقالات التي تقوم بها بشكل شبه يومي في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت منذ فجر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو أكثر من 20 فلسطينيًا من مناطق مختلفة عدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب جنين، ومخيم جنين، وهم "أمجد منصور أبو بكر، ومحمد مجدي أبو بكر"، عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما والاستيلاء على مبلغ مالي، وإجراء حفريات في محيط منزل المواطن مجدي ياسين، كما اعتقلت الشاب لطفي أبو نصر من مخيم جنين اثناء مروره على حاجز عسكري قرب رام الله.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وهم (محمد عيسى طافش حلايقة وشقيقه قصي، وأكرم عفيف حلايقة)، كما اعتقلت من بلدة سعير المواطنين "رياض سامي جرادات، ورفيفان جرادات"، ومن مدينة الخليل اعتقلت "جودي نضال النتشة، وإياد يسري سكافي"، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة مواطنين وهم (إحسان سامر فتيان، ومجدي عاشور، وأسامة حلاوة)، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اقتحمت قرية عصيرة القبلية جنوبا، واعتقلت الشابين "نمر فتحي عصايرة، ومحمد ابراهيم صالح"، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الأمعري وداهمت أحد المنازل فيه، قبل أن تعتقل شابا لم تعرف هويته بعد.

كما اعتقل الاحتلال اليوم، ستة مواطنين من مدينة بيت لحم، وهم "نعمان محمد جبران (40 عامًا)، وشقيقه نادر (47 عاما)، ونجليه مجد (22 عاما) ومحمود (20 عاما)، وأحمد حبيب موسى محمد (52 عاما)، ومحمود حسن محمد الورديات (46 عاما) وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في المدينة".

وفي شرق مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من ضاحية اكتابا، وهو الأسير المحرر محمود مصطفى عسس (41 عاما) بعد مداهمة منزله في حي إسكان الموظفين في اكتابا، وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت نحو ضاحية شويكة شمالا قبل أن تقتحم ضاحية اكتابا، وسط اندلاع مواجهات وسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة.

كما اقتحمت بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، وداهمت عددا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وعلى جانب آخر هاجمت قوات الاحتلال، اليوم رعاة الأغنام في منطقة الفرديس شرق بيت لحم، حيث هاجمت مجموعة من رعاة الأغنام اثناء رعيهم لاغنامهم في منطقة الفرديس واطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن إصابات .

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.