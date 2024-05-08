أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ477 ألفًا و430 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 477 ألفا و430 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما تم رصد مقتل 970 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و418 دبابة و14 ألفا و246 من المركبات المدرعة و12 ألفا و317 من النظم المدفعية و1057 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و792 من أنظمة الدفاع الجوي و349 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 2019 من المعدات الخاصة و9 آلاف و728 طائرة مسيرة وغواصة و16 ألفا و549 من المركبات وخزانات الوقود".

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 59 هدفا جويا روسيا في الساعات الأولى من اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك قوله" إن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة شملت صواريخ من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وأوضح أنه إجمالا استخدمت القوات الروسية 55 صاروخا، و21 مسيرة هجومية، وشاركت الطائرات المقاتلة ووحدات الحرب المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات الدفاع الجوي المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية في صد الهجوم الضخم.

وفي سياق متصل قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 50 صاروخًا وأكثر من 20 مسيرة انتحارية من طراز شاهد بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، "استهدف أكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" البنية التحتية في مناطق لفيف وفينيتسا وكييف وبولتافا وكيروفوهراد وزابوروجيا وإيفانو فرانكيفسك. وحاليا، تعمل جميع الخدمات والسلطات بالفعل على التخفيف من العواقب".

الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيًا صباح اليوم

شنت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي سلسلة من الاعتقالات التي تقوم بها بشكل شبه يومي في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت منذ فجر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو أكثر من 20 فلسطينيًا من مناطق مختلفة عدة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب جنين، ومخيم جنين، وهم "أمجد منصور أبو بكر، ومحمد مجدي أبو بكر"، عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما والاستيلاء على مبلغ مالي، وإجراء حفريات في محيط منزل المواطن مجدي ياسين، كما اعتقلت الشاب لطفي أبو نصر من مخيم جنين اثناء مروره على حاجز عسكري قرب رام الله.