الاتحاد الإفريقي دان التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح في داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذا التصعيد

دان الاتحاد الإفريقي "التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة"، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف "هذا التصعيد الدامي" في الحرب.

واشار في بيان، الى أن "رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد يدين بشدّة امتداد هذه الحرب إلى معبر رفح، الممر الوحيد للمساعدات الإنسانية"، بعدما سيطرت دبابات إسرائيلية على الممر الذي يعد رئيسيا لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.