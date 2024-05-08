سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة شرق مدينة رفح

اعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي انها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الجيش الاسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح. وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أننا "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة". وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه سيطر على معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل كامل وأنّه يقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعد قصف عنيف استهدف محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة ورغم التحذيرات الدولية من عملية عسكرية في رفح.

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