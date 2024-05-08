الخارجية الصينية: التعاون بين روسيا والصين يلعب دورًا نشطا في تعزيز التنمية والتقدم في العالم

هنأت وزارة الخارجية الصينية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توليه منصب رئيس روسيا، موضحة أنّ الرئيس الصيني شي جينبينغ أرسل له رسالة تهنئة. ولفت المتحدث باسم الوزارة لين جيان، في مؤتمر صحفي، إلى "أننا نعتقد أنه تحت قيادة بوتين، ستواصل روسيا تحقيق نتائج جديدة في بناء الأمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مشددًا على أنّ "التعاون بين روسيا والصين في مختلف المجالات يلعب دورا نشطا في تعزيز التنمية والتقدم في العالم". وأمس جرى تنصيب فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا لولاية خامسة في قصر الكرملين.

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