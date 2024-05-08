إعلام اسرائيلي: بيرنز يصل إسرائيل اليوم في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى

اشارت وسائل اعلام اسرائيلي الى ان "مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز يصل إسرائيل اليوم، في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة".

وأوضحت أنه "من المرتقب أن يلتقي بيرنز برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين".

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، قوله "إذا لم يكن هناك تغيير في مواقف حماس والوسطاء، فان إسرائيل ستوسع نشاطاتها في رفح".

وأضاف المصدر أنه "من المتوقع أن تُستأنف في القاهرة، اليوم، المحادثات حول صفقة تبادل محتملة بين إسرائيل وحماس".

ومساء امس، جدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، فالتأكيد على رفض تل أبيب لمقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة "حماس"، الاثنين، مؤكدا تمسكه بالعملية العسكرية البرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.