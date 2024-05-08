الجيش الإسرائيلي: التنسيق مع أميركا لا يزال منقطع النظير وأي خلافات يتم حلّها خلف الأبواب المغلقة

ردّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على سؤال حول تعليق الأسلحة الأميركية لإسرائيل، حيث أشار إلى أنّ "التنسيق لا يزال منقطع النظير".

ولفت إلى أنّ "أي خلافات مع الولايات المتحدة الأميركية يتم حلها خلف الأبواب المغلقة".

وأمس علق البيت الأبيض على تقارير أكدت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أجّلت إرسال شحنات معينة من الأسلحة من إنتاج شركة بوينغ إلى إسرائيل، بالقول: "التزام واشنطن بأمن إسرائيل صارم"، مشيرًا إلى أنّ "هناك شيئان يمكن أن يكونا صحيحين، عند إجراء تلك المحادثات، المحادثات الصعبة والمباشرة مع نظرائنا في إسرائيل.. التأكد من حماية حياة المواطنين.. والحصول على هذا الالتزام".

وذكرت رويترز أن شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، تشمل ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها بوينغ، التي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.