خارجية روسيا: القوات الفرنسية ستصبح أهدافًا لجيشنا إذا ظهرت بمنطقة الصراع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ القوات الفرنسية ستصبح أهدافًا للجيش الروسي إذا ظهرت في منطقة الصراع بأوكرانيا.

وكان قد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا، معتبرًا في مقابلة نشرتها "ذي إيكونوميست"، أنه ينبغي "طرح هذه القضية" في حال اخترقت موسكو "خطوط الجبهة" وفي حال طلبت كييف ذلك.

وفي سياق آخر، ذكرت الخارجية الروسية "أننا نطالب بالالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي تزامنا مع بدء العملية الإسرائيلية في رفح".