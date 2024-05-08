إعلام مصري: استئناف مفاوضات الهدنة في غزة اليوم بالقاهرة بحضور كافة الجهات

أفاد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة" المقربة من الإستخبارات المصرية، عن استئناف مفاوضات الهدنة في غزة اليوم في القاهرة بحضور كافة الجهات. وتستضيف مصر وفود قطر وأميركا وحماس وإسرائيل لتحقيق "هدنة شاملة" في غزة، في وقت يصرّ فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب على غزة، والتي تستمر منذ 7 تشرين الأول 2023 وسط كارثة إنسانية وتحذيرات دولية من عملية عسكرية واسعة في رفح.

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