"أسترازينيكا" أعلنت سحب لقاحها لكوفيد من الأسواق لـ"أسباب تجارية"

أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية المصنّعة للأدوية أنّها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد "فاكسيفريا" الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، لما قالت إنها "أسباب تجارية" وفائض في الجرعات المحدّثة.

وقال ناطق باسم "أسترازينيكا": "نظرًا إلى أنه تم تطوير العديد من لقاحات كوفيد-19 للمتحورات مذاك، هناك فائض في اللقاحات المحدّثة المتاحة. أدى ذلك إلى تراجع في الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يُصنّع وتوقفت إمداداته.

يأتي ذلك بعد أن اعترفت شركة "أسترازينيكا" في نيسان الماضي لأوّل مرّة بأن لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" يُمكن أن يُسبب آثارًا جانبية مميتة لتخثر الدم.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها، أو أحبائها، تعرضوا للتشويه أو الموت بسبب لقاحها "المعيب".

ويُعتقد محامو هؤلاء أن بعض المطالب قد تصل تعويضاتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

واعترفت "AstraZeneca"، ومقرّها كامبريدج، والتي تطعن في هذه المزاعم، في وثيقة قانونيّة قدّمت إلى المحكمة العليا في شباط الماضي، أن لقاحها "يمكن، في حالات نادرة جدا، أن يسبب TTS".