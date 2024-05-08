الارصاد الجوية: كتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إذ تتخطى معدلاتها الموسمية وتكون مترافقة بانخفض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء".

واشارت الى ان "كتل هوائية حارة مصدرها شمال مصر تؤدي الى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها مع انخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح المحملة بالغبار، ويخف تأثير الكتل الحارة بدءا من يوم السبت فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مترافقة بارتفاع في نسبة الرطوبة، ويتحول الطقس بدءا من بعد الظهر إلى متقلب".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، فتقارب معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول الطقس مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة".

وذكرت ان "طقس الخميس غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتكون مترافقة بانخفض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. والجمعة غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، ونسبة رطوبة منخفضة، تبقى الرياح ناشطة مع طبقات من الغبار في الأجواء".

واضافت، أن ططقس السبت غائم جزئيا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ما يؤدي إلى ضباب على المرتفعات، يتحول خلال النهار إلى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لامطار متفرقة ابتدءا من بعد الظهر في المناطق الداخلية واحتمال حدوث برق ورعد".